Anime gemelle | destino chimica o solo una questione di timing?

13 ott 2025

L’idea delle anime gemelle attraversa culture, religioni e letteratura da secoli. Da Platone a Jung, da Shakespeare ai romanzi romantici, ogni epoca ha cercato di dare forma a questa tensione verso l’unione perfetta, verso quel legame che sembra trascendere la logica e il tempo. Ma esistono davvero le anime gemelle? Oppure si tratta di un mito moderno, un’illusione nata dal desiderio di sentirsi finalmente “visti” e accolti per ciò che si è? Oggi, tra astrologia e neuroscienze, spiritualità e psicologia relazionale, il concetto di anima gemella assume nuove sfumature. C’è chi parla di “ connessioni karmiche ”, chi di risonanza energetica e chi, più pragmaticamente, di compatibilità biologica e psicologica. 🔗 Leggi su Amica.it

