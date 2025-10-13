Anguissa il Camerun si giocherà il Mondiale a novembre | un rebus per Conte e per il Napoli

Pareggio amaro per Frank Zambo Anguissa e per il Camerun, che non riesce a strappare il pass diretto per il Mondiale 2026. Lo 0-0 contro l’ Angola lascia i Leoni Indomabili al secondo posto del girone, costringendoli ai playoff. Una situazione che rischia di pesare anche sul Napoli, visto che le sfide decisive per le qualificazioni si disputeranno tra il 10 e il 18 novembre, durante un periodo caotico della stagione della squadra di Antonio Conte. Mondiali 2026, Camerun bloccato dall’Angola e condannato ai playoff. Oggi sono terminate le qualificazioni africane per i Mondiali 2026. Il Camerun si è fermato sullo 0-0 contro l’Angola, risultato che lo ha relegato al secondo posto del gruppo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

