Andrea Sempio propende per la revoca di Lovati

La decisione sarebbe già stata assunta ma non ancora resa nota L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Andrea Sempio propende per la revoca di Lovati

In questa notizia si parla di: andrea - sempio

Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”

Andrea Sempio, nella foto di classe al liceo la soluzione del delitto di Garlasco?

Filorosso, Manuela Moreno intervista la madre di Andrea Sempio

L'avvocato di Andrea Sempio indagato nella nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco, quelle prove tecniche della cimice sull'auto di Andrea #Sempio. Con la microspia attivata in piena notte, ma che dagli atti risulta installata solo 15 ore dopo, proprio all’ora in cui Spoto era con l’indagato https://iltempo.it/attualita/2025/10/12/news/gar - X Vai su X

Perché le indagini su Sempio e il delitto di Garlasco potrebbero passare a Brescia e cosa succederebbe - L'avvocato dell'ex pm Mario Venditti ha sottolineato che l'indagine relativa ad Andrea Sempio, accusato di omicidio in concorso per il delitto di Garlasco ... Si legge su fanpage.it

Garlasco, Massimo Lovati e il faccia a faccia con Andrea Sempio: le dichiarazioni a Corona, l'ipotesi revoca del mandato e il "vizio dell'alcol" - Dopo la tempesta degli ultimi giorni che ha travolto il legale per le sue dichiarazioni nel programma di Fabrizio ... Secondo msn.com