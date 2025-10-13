Andrea Delogu sulla fine della relazione con Luigi Bruno | Sto male ho combattuto fino alla fine Non c’è un’opzione che possa tornare

Vanityfair.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice ha spiegato che, nonostante il dolore, quella relazione è stata molto significativa: «È stata la seconda storia più lunga della mia vita, la storia dove ho imparato di più e la storia che mi ha lasciato di più». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

"Adesso sto male": Andrea Delogu interrompe l'intervista a 'Ballando' per la fine della relazione - Andrea Delogu si commuove a Ballando con le Stelle parlando della rottura con Luigi Bruno, relazione segnata dalla differenza d'età.

Andrea Delogu parla dell'ex Luigi Bruno: la sua reazione non passa inosservata - Alcune parole di Andrea Delogu sulla fine della storia con l'ex, Luigi Bruno, non sono passate inosservate al diretto interessato.

