Andrea Delogu la rivelazione in lacrime a Ballando con le Stelle

Personaggi Tv. Emozioni, lacrime e verità in prima serata: Andrea Delogu ha scelto il palco di Ballando con le Stelle per aprirsi come mai prima d’ora. Un momento di rara sincerità televisiva, che ha commosso il pubblico e mostrato una donna forte ma vulnerabile, capace di trasformare il dolore in consapevolezza. Dopo la puntata, la conduttrice ha affidato ai social le sue riflessioni. Leggi anche: Ambra Angiolini, ritorno di fiamma con il famoso ex: il gossip bomba Andrea Delogu si emoziona a Ballando con le Stelle. Una puntata intensa e piena di emozioni quella di Ballando con le Stelle, dove Andrea Delogu ha deciso di aprirsi completamente davanti al pubblico, raccontando per la prima volta la fine della sua storia d’amore con Luigi Bruno. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Andrea Delogu, la rivelazione in lacrime a “Ballando con le Stelle”

In questa notizia si parla di: andrea - delogu

TecheTeche Top Ten chiude e sui social c’è chi esulta, Andrea Delogu: “Dietro c’è gente che ha bollette da pagare”

“Techetechete non chiude ma voi che esultate quando succede a un programma fate una cosa spregevole”: Andrea Delogu difende Bianca Guaccero. Ma Davide Maggio: “Sono entrambe della stessa agenzia”

Andrea Delogu: “A 43 anni ho tutto quello che non pensavo di avere”

Leggo. . Andrea Delogu ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Luigi Bruno. Nel corso della terza puntata di Ballando con le stelle la conduttrice ha parlato per la prima volta dell'addio e nella clip di introduzione all'esibizione in pista ha pianto, ricorda Vai su Facebook

Andrea Delogu in lacrime a Ballando con le stelle per l'ex Luigi Bruno: «Sto male, ho combattuto fino alla fine.... - X Vai su X

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu in lacrime per l'ex Luigi Lupo: "Ho lottato fino alla fine, ma non tornerà" - Andrea Delogu è poi tornata sul tema della differenza d'età che aveva suscitato un certo dibattito pubblico: "È stata una storia nascosta per molto tempo. Segnala affaritaliani.it

Ballando con le stelle shock | Andrea Delogu in lacrime: “Sto male…” - La notizia dell'ultima ora pongono ballando con le stelle sotto la luce accesa dei riflettori, dopo rivelazioni shock fatte da Andrea Delogu ... Come scrive pourfemme.it