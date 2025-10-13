Andrea Delogu | Io e Luigi Bruno ci saremo sempre uno per l'altra come ha reagito lui alle parole dell'ex

"Ci saremo sempre l'una per l'altro, il resto è futuro. Gli autori mi dicevano di non riguardare la clip prima di ballare", così Andrea Delogu ha commentato le sue recenti dichiarazioni sull'ex fidanzato Luigi Bruno, rilasciate a Ballando con le Stelle prima di esibirsi. Ecco come ha reagito il diretto interessato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: andrea - delogu

TecheTeche Top Ten chiude e sui social c’è chi esulta, Andrea Delogu: “Dietro c’è gente che ha bollette da pagare”

“Techetechete non chiude ma voi che esultate quando succede a un programma fate una cosa spregevole”: Andrea Delogu difende Bianca Guaccero. Ma Davide Maggio: “Sono entrambe della stessa agenzia”

Andrea Delogu: “A 43 anni ho tutto quello che non pensavo di avere”

Leggo. . Andrea Delogu ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Luigi Bruno. Nel corso della terza puntata di Ballando con le stelle la conduttrice ha parlato per la prima volta dell'addio e nella clip di introduzione all'esibizione in pista ha pianto, ricorda - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Delogu in lacrime a Ballando con le stelle per l'ex Luigi Bruno: «Sto male, ho combattuto fino alla fine.... - X Vai su X

Andrea Delogu: “Io e Luigi Bruno ci saremo sempre uno per l’altra”, come ha reagito lui alle parole dell’ex - Gli autori mi dicevano di non riguardare la clip prima di ballare”, così Andrea Delogu ha commentato le sue recenti dichiarazioni sull’ex ... Segnala fanpage.it

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu: "La mia storia con Luigi Bruno è finita, sto male, ho combattuto fino all'ultimo" - Andrea Delogu ha deciso di aprire il suo cuore in una delle serate più attese di Ballando con le Stelle. Secondo comingsoon.it