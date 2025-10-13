Andorra-Serbia settima giornata Gruppo K qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del Gruppo K di qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli ospiti cercheranno di mantenere vive le speranze di accedere alla fase finale contro un avversario che ha già posto fine al suo cammino. Andorra-Serbia si giocherà martedì 14 ottobre 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio de la Faf. A NDORRA-SERBIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa ormai giocano per l’orgoglio, dato che in sei gare di qualificazione, hanno raccolto soltanto un punto, mettendo di fatto fine alle loro possibilità di raggiungere il Mondiale 2026. L’unico risultato positivo è arrivato con un pareggio per 2-2 contro la Lettonia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Cresce l'ansia in casa del Napoli: Vanja Milinkovic-Savic lascia il ritiro della Serbia per un problema fisico L'azzurro non ci sarà contro Albania e Andorra per infortunio: il portiere, come riferito dalla Federazione serba, ha riscontrato un dolore alla schiena
Il commissario tecnico della nazionale serba Dragan Stojkovic ha annunciato la lista dei giocatori convocati per le partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Albania e Andorra. E arriva la convocazione in Nazionale maggiore per Aleksandar Stank
