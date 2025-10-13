Andorra-Serbia Qualificazioni Mondiali Europa 14-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Serbia ultima chiamata per il Mondiale
Il KO interno contro l’Albania ha portato alle dimissioni di Stojkovic nella Serbia che ormai è ad un passo dall’eliminazione al mondiale 2026; diventa obbligatorio battere l’Andorra e sperare in qualche passo falso della squadra di Silvinho. La Tricolors viene dal suo primo punto fatto nel girone nel 2 a 2 contro la Lettonia, ma è matematicamente già eliminata; si gioca . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Srecno La Serbia in trasferta contro l'Andorra a caccia di un successo - X Vai su X
Cresce l’ansia in casa del Napoli: Vanja Milinkovic-Savic lascia il ritiro della Serbia per un problema fisico L’azzurro non ci sarà contro Albania e Andorra per infortunio: il portiere, come riferito dalla Federazione serba, ha riscontrato un dolore alla schiena - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni Mondiali 2026: Andorra-Serbia, le probabili formazioni - Dopo due pesanti ko consecutivi, la nazionale ora affidata a Zoran Mirkovic è costretta al successo per non perdere il treno mondiale. Segnala sportal.it
Pronostico Andorra-Serbia 14 Ottobre: Vlahovic deve trascinare i suoi - Serbia, partita delle Qualificazioni Mondiali UEFA del Gruppo K, in programma martedì 14 ottobre 2025 alle 20:45: scommesse aperte su una sfida cruciale con Ando ... Si legge su bottadiculo.it
Pronostico Andorra-Serbia: vittoria per tenere viva la fiammella - Serbia è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. ilveggente.it scrive