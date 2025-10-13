Andorra-Serbia Qualificazioni Mondiali Europa 14-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il KO interno contro l’Albania ha portato alle dimissioni di Stojkovic nella Serbia che ormai è ad un passo dall’eliminazione al mondiale 2026; diventa obbligatorio battere l’Andorra e sperare in qualche passo falso della squadra di Silvinho. La Tricolors viene dal suo primo punto fatto nel girone nel 2 a 2 contro la Lettonia, ma è matematicamente già eliminata; si gioca . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

