Ancora un episodio di violenza a Porta Capuana. Protagonisti una coppia di cittadini extracomunitari. I due stavano transitando in auto nei pressi della piazza quando sono stati avvicinati da alcuni giovani che hanno sottratto la borsa alla donna. Ancora violenza a Porta Capuana, lo pestano a sangue e gli sfasciano auto dopo il furto di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ancora violenza a Porta Capuana, lo pestano a sangue e gli sfasciano auto dopo il furto di una borsa