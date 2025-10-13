Ancora violenza a Porta Capuana lo pestano a sangue e gli sfasciano auto dopo il furto di una borsa
Ancora un episodio di violenza a Porta Capuana. Protagonisti una coppia di cittadini extracomunitari. I due stavano transitando in auto nei pressi della piazza quando sono stati avvicinati da alcuni giovani che hanno sottratto la borsa alla donna. Ancora violenza a Porta Capuana, lo pestano a sangue e gli sfasciano auto dopo il furto di .
Napoli, notte di violenza in città: accoltellato 27enne a Porta Capuana, rapinato un tunisino a Piazza Dante
Quello che è successo domenica è solo l'ennesimo caso, e il primo della stagione, in cui un genitore porta la violenza sul campo da calcio su cui si allena il figlio. Ne abbiamo parlato con Alessandro Crisafulli, fondatore di Scuola Genitori Sportivi
Stefano Sollima porta a Venezia la serie Il Mostro: «I delitti del Mostro di Firenze sono l’espressione più orrenda della violenza di genere. E oggi non è cambiato molto»
Violenza sessuale a Napoli, nei pressi di Porta Capuana. Una 30enne è stata aggredita, ma l'intervento di una turista e di una guardia giurata ha evitato il peggio. L'uomo, 29 anni, è stato bloccato dai passanti e arrestato dalla polizia
violenza che pure va contrastata. Il trauma di seconda generazione può amplificare la percezione di parole o situazioni, perché porta ad applicare lo schema della violenza subita a contesti diversi. Ma questa percezione andrebbe elaborata, non coltivata.
Napoli, 30enne violentata a Porta Capuana: la mamma della vittima ringrazia i soccorritori e chiede giustizia - La giovane era stata aggredita nella zona di Porta Capuana da un 29enne di origine marocchina, privo di permesso di soggiorno, poi arrestato con l'accusa di violenza sessuale.
Ancora violenza a Porta Capuana, automobilisti picchiati dopo la lite per la viabilità - Due automobilisti, secondo le testimonianze dei presenti, aggrediti da un uomo dopo un diverbio stradale, degenerato in un pestaggio brutale seguito da ...