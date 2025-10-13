Ancora una tragedia sulla Statale 16 auto si schianta contro un camion | muore a 28 anni
Ferrara, 13 ottobre 2025 – Ormai su quel tratto della statale 16, non c’è giorno in cui non si verifichi un incidente. Il più delle volte con feriti gravi o con persone decedute. L’ennesimo tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. Teatro di questo drammatico sinistro ancora una volta il tratto, che dai dossi appena oltre il santuario della Celletta, conduce alle porte di San Biagio. Coinvolte tre persone: un ragazzo di 28 anni di Alfonsine, che ha perso la vita; ferita invece una donna con lui nell’auto, seduta sul lato passeggeri; praticamente illesa una terza persona, una giovane di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tragedia - statale
Tragedia lungo la statale 16 bis a Spoltore: morto un motociclista
Tragedia sulla statale 17: scontro fra pullman e automobile, due morti
Tragedia sulla statale, coppia muore dopo lo schianto: lei era incinta al sesto mese, tornavano da un matrimonio
FRONTALE TRA DUE MOTO ED UN’AUTO, DUE MORTI SULLA STRADA STATALE BUSSENTINA Tragedia questo pomeriggio lungo la Strada Statale Bussentina nel tratto compreso tra Sanza e Buonabitacolo. Per cause in via di accertamento, si sono scont - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, tamponamento sulla Statale 16: due persone ferite e traffico in tilt. Auto pirata in fuga - Tamponamento sulla Statale 16 Adriatica: due persone ferite e traffico in tilt. Da msn.com
Investe famiglia che attraversa: muore il padre, grave il figlio - Una serata trascorsa in famiglia si è trasformata in tragedia sulla Statale 16 a Martinsicuro (Teramo). Riporta ilfattovesuviano.it