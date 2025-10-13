Ancora una tragedia sulla Statale 16 auto si schianta contro un camion | muore a 28 anni

Ferrara, 13 ottobre 2025 –  Ormai su quel tratto della statale 16, non c’è giorno in cui non si verifichi un incidente. Il più delle volte con feriti gravi o con persone decedute. L’ennesimo tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. Teatro di questo drammatico sinistro ancora una volta il tratto, che dai dossi appena oltre il santuario della Celletta, conduce alle porte di San Biagio. Coinvolte tre persone: un ragazzo di 28 anni di Alfonsine, che ha perso la vita; ferita invece una donna con lui nell’auto, seduta sul lato passeggeri; praticamente illesa una terza persona, una giovane di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

