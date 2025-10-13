Ancora degrado e scarsa sicurezza in centro denuncia il capogruppo Pettinari | Le nostre proposte

Il capogruppo comunale e presidente del movimento politico “Pettinari per l’Abruzzo” Domenico Pettinari e il consigliere Massimiliano Di Pillo tornano a denunciare il degrado in cui versa il quadrilatero centrale della città “un tempo simbolo di vivacità, commercio e accoglienza” che oggi si. 🔗 Leggi su Ilpescara.it