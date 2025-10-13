Ancora attesa al comitato del centrodestra per Tomasi Vannacci | Chi vota ha sempre ragione
Al comitato elettorale del centrodestra, all'hotel Hilton Garden Inn di Firenze Novoli, è atteso il candidato Alessandro Tomasi. Il sindaco di Pistoia, sta seguendo i risultati delle elezioni regionali dalla sua città, e nel pomeriggio dovrebbe raggiungere il suo comitato elettorale. Nessun. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sanità, il Comitato Abruzzo in Movimento lancia l’allarme: “Trasporti a rischio e liste d’attesa infinite, cittadini penalizzati”
Il tutto in attesa del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza dopo le settimane di violenze e danneggiamenti - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Toscana, risultati in diretta: Giani verso la riconferma. Largo vantaggio su Tomasi (centrodestra). Tracollo dell’affluenza: giù del 15% - Seggi chiusi alle 15: in corsa l'uscente Eugenio Giani per il centrosinistra, Alessandro Tomasi per il centrodestra e Antonella Bundu, per Toscana Rossa ... ilfattoquotidiano.it scrive
Elezioni Toscana, i risultati delle regionali in diretta: Giani rieletto, batte Tomasi con il 55%, Pd primo partito - I risultati delle elezioni regionali in Toscana in diretta: Eugenio Giani riconfermato governatore della regione con il 55% dei voti ... Da fanpage.it