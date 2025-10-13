Ancona arriva il primo pari in campionato Contro il Chieti una battaglia di buon livello
0 ANCONA 0 (3-4-2-1): Zanin 6; Di Filippo 6,5 (15' st Guerriero 6), Gallo 6,5, Caparros 6 (17' st Pinto 6); Gueye 6, Grandis 6,5, Donsah 6,5, Allessi 6 (24' st Sabba 6); Ceccarelli T. 6,5 (29' st Busatto 5,5), Cascio 6,5; Vuthaj 6. A disp. Mercorelli, Pracek, Surricchio, De Souza, Oddo. All. Del Zotti 6. ANCONA (4-2-3-1): Salvati 6; Ceccarelli A. 6 (27' st De Luca 6), Bonaccorsi 6,5, Rovinelli 6,5, Calisto 6,5; Gelonese 6,5, Gerbaudo 6 (42' st Matese sv); Cericola 6 (29' st Zini 6), Meola 6 (45' st Attasi sv), Pecci 6,5; Kouko 6,5 (48' st Gubellini sv). A disp. Mengucci, Miola, Petito, Giordani.
Ancona, arriva il primo pari in campionato. Contro il Chieti una battaglia di buon livello - I biancorossi si vedono annullare una rete di Bonaccorsi e non viene concesso un rigore su Rovinelli.
