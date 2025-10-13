Anche Melissa Satta sbarca in Kings League | sarà vicepresidente della Zeta

La showgirl ed ex Velina prenderà parte alla prossima edizione del campionato del popolare format che unisce calcio e spettacolo. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Anche Melissa Satta sbarca in Kings League: sarà vicepresidente della Zeta

In questa notizia si parla di: melissa - satta

Melissa Satta, pancia in dentro nelle foto con la suocera e partono i sospetti su una gravidanza

Cinque Altezze Reali al Gran Marriage di Anna Virginia Visocchi Sanseverino di Marcellinara e Corso Sestini Branca di Romanico… E io c’ero!!! E pure Melissa Satta…

Melissa Satta sposa Carlo Beretta: “La mamma di lui ha detto sì”

La spettacolare Melissa Satta - facebook.com Vai su Facebook

Melissa Satta: «Con Boateng restiamo una famiglia, ma la separazione fu una tragedia: mi ha salvata uno psichiatra» - X Vai su X

Anche Melissa Satta sbarca in Kings League: sarà vicepresidente della Zeta - La showgirl ed ex Velina prenderà parte alla prossima edizione del campionato del popolare format che unisce calcio e spettacolo ... Come scrive golssip.it

Melissa Satta e Ludovica Pagani incinte? Le indiscrezioni sulle compagne di Carlo Beretta e Stephan El Shaarawy: «Sono in dolce attesa» - L'ex velina mora e l'influencer milanese non hanno nulla in comune se non l'ultimo gossip, che le vorrebbe entrambe incinta dei ... Scrive corriereadriatico.it