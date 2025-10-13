Anche la figlia guardate Harry e Meghan Markle com’è oggi Lillibet Diana

Da quando il principe Harry e Meghan Markle hanno lasciato Buckingham Palace e si sono stabiliti in America, la loro vita è cambiata radicalmente. Lontani dai rigidi protocolli della monarchia britannica, i due vivono oggi una quotidianità più libera e riservata, nella loro residenza di Montecito, in California. Qui, i Sussex hanno costruito un nuovo equilibrio, dedicandosi a progetti filantropici, documentari e iniziative legate alla fondazione Archewell. Eppure, nonostante la distanza dalla corte e i numerosi impegni, la curiosità del pubblico verso la coppia e soprattutto verso i loro figli non si è mai affievolita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it