Anche Fedez stasera non viene ma che ca**o! | Francesca Michielin ironica sull’assenza del rapper per motivi di salute – IL VIDEO
Francesca Michieli n, sabato 4 ottobre, ha tenuto il suo primo concerto all’Arena di Verona, davanti a più di 10.000 persone, come riferito dall’organizzatore. L’artista vicentina, dopo averci “lavorato tantissimo” è riuscita a mettere in piedi un lungo show (durato due ore e trenta minuti), intitolato “Tutto in una notte – Live 2025”, in cui ha ripercorso e festeggiato sia i suoi 30 anni, che i suoi quattordici anni di carriera, cominciati nel 2011, dopo la vittoria di “X Factor”, quando era poco più che sedicenne. Tanti gli ospiti sul palco, ma c’era anche attesa per Fedez. Il rapper, come testimonia un video che è tornato virale sui social in queste ore a distanza di 9 giorni, era assente per motivi di salute perciò è comparso in video: “Un grande in bocca al lupo, so che questo era un concerto importantissimo e sono tanto dispiaciuto di non essere lì”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
