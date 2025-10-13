Anche Bertinotti boccia la Schlein | La sinistra non c' è

Una critica serrata che arriva dalla vecchia sinistra italiana nei confronti dell’attuale sinistra nostrana. La riflessione di Fausto Bertinotti è diretta, aspra ma dall’alto contenuto politico e i destinatari fanno parte entrambi dell’opposizione all’attuale governo guidato da Giorgia Meloni. Interpellato a Omnibus, l’ex leader della sinistra comunista italiana prende di mira il numero uno del Movimento 5stelle, Giuseppe Conte, e ovviamente Elly Schlein, attuale segretaria del Partito Democratico. Insomma, le due principali forze politiche dell’opposizione sono distrutte in piccoli pezzi. “Temo di essere troppo critico”, esordisce per non essere troppo severo con i partiti che dovrebbero impensierire Giorgia Meloni e il governo sostenuto da Fdi, Lega e Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

