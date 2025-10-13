Anche a Torino spuntano le scritte antisemite | l' ultima vergogna dei ProPal

Un grave gesto di intolleranza è stato scoperto compiuto nelle scorse ore a Torino. Sulle panchine del Parco del Valentino, grande area verde della città piemontese, sono apparse alcune scritte contro gli ebrei. È quanto ha comunicato in una nota, corredata da fotografie, l'Associazione Marco Pannella di Torino. Le scritte sono state viste da una famiglia di religione ebraica, su alcune panchine del parco vicino al castello, su corso Massimo D'Azeglio. Sono raffigurate alcune stelle di David con la scritta ‘fuck'. L'Associazione Marco Pannella di Torino “ha inviato al Comune e ai carabinieri la segnalazione con la foto che documenta l'ignobile gesto”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Anche a Torino spuntano le scritte antisemite: l'ultima vergogna dei ProPal

