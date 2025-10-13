Ancelotti su Neymar | Ritorno in Nazionale? Ecco cosa ne penso
Carlo Ancelotti si è espresso in conferenza stampa in merito a un'eventuale convocazione di Neymar con il Brasile, manifestando totale fiducia nelle capacità tecniche e nel valore del giocatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ancelotti - neymar
Brasile verso il Mondiale 2026: Ancelotti valuta la convocazione di Neymar per le ultime qualificazioni
Neymar segna una doppietta davanti allo staff di Ancelotti, vuole giocare il Mondiale 2026: «Dipende dal Brasile»
Neymar rinasce con il Santos: gol e sguardo al Mondiale: messaggio ad Ancelotti?
Ad Ancelotti non chiedono più di Neymar: ormai è normale vederlo fuori dai riflettori. È naturale chiedersi se #Neymar riuscirà a partecipare ai #Mondiali. Il suo fisico non collabora e #Ancelotti è molto esigente: «Ha tempo sufficiente per essere pronto. Non ha - X Vai su X
Ad Ancelotti non chiedono più di Neymar: ormai è normale vederlo fuori dai riflettori. È naturale chiedersi se Neymar riuscirà a partecipare ai Mondiali. Il suo fisico non collabora e Ancelotti è molto esigente: «Ha tempo sufficiente per essere pronto. Non ha bis Vai su Facebook
Ancelotti e il mondiale "tutto per vincere con il Brasile" - Dopo aver centrato la qualificazione ai Mondiali 2026, il ct italiano potrebbe scrivere una pagina storica, dal momento che ne ... Riporta ansa.it
Ancelotti, il Mondiale col Brasile sfida la storia: "C'è sempre una prima volta" - Il ct della Selecao parla in conferenza prima della sfida contro il Giappone e guarda anche a un possibile ritorno in nazionale di Neymar ... Lo riporta tuttosport.com