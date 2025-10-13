Ancelotti non si nasconde | Il mio obiettivo è vincere il Mondiale con il Brasile

Inter News 24 Ancelotti, CT del Brasile, lancia una sfida alle altre Nazionali in vista del prossimo Mondiale: le parole dell’ex allenatore del Real Madrid. Carlo Ancelotti, tecnico della Nazionale brasiliana, ha parlato con determinazione del suo obiettivo di vincere il Mondiale 2026 con il Brasile. Dopo aver centrato la qualificazione con la Selezione verdeoro, il tecnico italiano punta a entrare nella storia come il primo allenatore straniero a vincere la Coppa del Mondo. L’allenatore ha sottolineato il suo impegno a far giocare al meglio la sua squadra, concentrandosi anche sull’importanza di un gioco di squadra fluido e dinamico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ancelotti non si nasconde: «Il mio obiettivo è vincere il Mondiale con il Brasile»

