Anbernic RG DS sfida il mercato: doppio schermo, design in stile Nintendo DS e prezzo under 100 euro: la nostalgia batte la potenza? Nel turbinio del mercato delle console portatili, dove si rincorrono specifiche tecniche esasperate e chip sempre più potenti, arriva una vera nivtà. Anbernic, storico nome nel mondo delle retroconsole, ha finalmente mostrato in un video la sua RG DS, e non è l’ennesimo clone ad alta potenza. Vedendo com’è che va il mercato, è una scommessa coraggiosa che guarda dritto al passato per riscrivere le regole del futuro: autenticità e accessibilità. Mentre giganti come AYANEO e AYN lanciano colpi con doppi schermi OLED e chip Snapdragon, come nel caso dell’acclamato AYN Thor 2, Anbernic gioca in maniera opposta. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Anbernic RG DS: La Rivoluzione (Povera) del Dual-Screen è Qui | Prezzo < €100