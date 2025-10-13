Anas limitazioni alla viabilità sulla statale Della valle del Dittaino

A partire da domani, martedì 14 ottobre, e fino al 30 novembre, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, fra i km 29 e 39 della strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”, tra i territori di Ramacca e Agira, verrà eseguito un restringimento della carreggiata su tratti saltuari con senso unico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

