Anas limitazioni alla viabilità sulla statale Della valle del Dittaino
A partire da domani, martedì 14 ottobre, e fino al 30 novembre, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, fra i km 29 e 39 della strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”, tra i territori di Ramacca e Agira, verrà eseguito un restringimento della carreggiata su tratti saltuari con senso unico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: anas - limitazioni
Limitazioni sulla Siracusa–Catania dal 13 ottobre al 21 novembre ? Anas informa che, per consentire lavori di manutenzione degli impianti tecnologici, lungo l’autostrada Siracusa–Catania saranno in vigore restringimenti di carreggiata: dal 13 ottobre al - facebook.com Vai su Facebook
Anas, limitazioni notturne per i lavori sulla tangenziale di Catania http://dlvr.it/TNbhkZ #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Anas, la Statale 51 Alemagna verrà riaperta domani alle 13.00 - 00 la riapertura al traffico della SS51 di Alemagna, chiusa per le frane che si sono verificate dal primo luglio a oggi tra Cortina D'Ampezzo e San Vito di Cadore. Si legge su ansa.it
Belluno, statali Alemagna e Carnica: l’estate di Anas con lavori in gallerie, ponti e barriere - Cantieri che si moltiplicano, escavatori al lavoro, uomini in giallo che si muovono come un esercito ben organizzato per ridisegnare il futuro della viabilità bellunese. Scrive corrieredelveneto.corriere.it