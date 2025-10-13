Analisi del voto si riunisce la direzione metropolitana del Pd

"Alle regionali è maturata una sconfitta pesante per il centrosinistra, da cui dobbiamo ripartire con coraggio, autocritica e partecipazione. Il voto consegna un quadro che impone una riflessione profonda e senza alibi, ma anche la consapevolezza che il Partito Democratico resta punto di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it