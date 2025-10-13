Ammanchi in chiesa per 300.000 euro a Pinerolo il vescovo manda il parroco in un centro di recupero ma non lo denuncia | Non può restituire i soldi

Torinotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, ha testimoniato oggi, 13 ottobre, durante il processo a don Paolo Bianciotto che si sta celebrando al tribunale di Torino. Si tratta dell’ex parroco della parrocchia Maria di Fatima a Pinerolo, 82 anni, accusato di circonvenzione di incapaci. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ammanchi - chiesa

Ammanchi in chiesa per 300.000 euro a Pinerolo, il vescovo manda il parroco in un centro di recupero ma non lo denuncia: “Non può restituire i soldi” - Monsignor Derio Olivero testimonia al processo a don Paolo Bianciotto, che ha anche fatto regali per 800. Come scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ammanchi Chiesa 300000 Euro