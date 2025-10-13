AMIGA Chaotic Crazy Castle per Commodore AMIGA 500 | Un Platformer Retro Made in Italy

Nel panorama dei giochi indie retro, ogni tanto spunta una perla che ci riporta direttamente agli anni d’oro del gaming. Chaotic Crazy Castle è proprio uno di questi: un platformer per Commodore AMIGA 500 sviluppato in sole due settimane da Alberto Sgaggero utilizzando AMOS BASIC. Disponibile come gioco scaricabile a prezzo libero sulla piattaforma itch.io, questo titolo è un omaggio sentito ai grandi classici 8-bit e un’esperienza genuina per chi cerca un’autentica sfida retrò. Un Piccolo Mago in una Missione Importante Impersonerai un piccolo mago dal cappello oversize nella sua ricerca di erbe magiche. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net