AMIGA Chaotic Crazy Castle per Commodore AMIGA 500 | Un Platformer Retro Made in Italy

Gamesandconsoles.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama dei giochi indie retro, ogni tanto spunta una perla che ci riporta direttamente agli anni d’oro del gaming.  Chaotic Crazy Castle  è proprio uno di questi: un platformer per  Commodore AMIGA 500  sviluppato in sole due settimane da Alberto Sgaggero utilizzando AMOS BASIC. Disponibile come  gioco scaricabile a prezzo libero  sulla piattaforma  itch.io, questo titolo è un omaggio sentito ai grandi classici 8-bit e un’esperienza genuina per chi cerca un’autentica sfida retrò. Un Piccolo Mago in una Missione Importante Impersonerai un piccolo mago dal cappello oversize nella sua ricerca di erbe magiche. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

Cerca Video su questo argomento: Amiga Chaotic Crazy Castle