Amici sfiorata la rissa tra due alunni | scena censurata

Amici non è solo sfide, ma anche momenti di tensione. In alcuni casi, infatti, la situazione può sfuggire di mano. È ciò che accadde tra Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii, due ballerini che durante la loro permanenza nella scuola si scontrarono duramente in sala prove. Una lite così violenta da spingere la produzione di Maria De Filippi a intervenire e a tenere segreta la scena, che non venne mai mandata in onda. Oggi, a distanza di tempo, Javier ha raccontato tutto nei dettagli. Amici: la lite tra Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii mai andata in onda. Durante un’intervista, Javier Rojas ha rivelato che la discussione con Nicolai Gorodiskii fu tutt’altro che banale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it