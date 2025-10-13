Amici Miei 50 anni dopo A tavola tra gag e aneddoti | È stata una zingarata
Firenze, 13 ottobre 2025 – No, alla fine non era una supercazzola. Anzi, è stata piena di significato la serata ad alto tasso di malinconia organizzata per festeggiare l’anniversario del mezzo secolo di Amici Miei, il capolavoro di Monicelli, eterno cult del cinema italiano. Tra gag, aneddoti e una buona – e immancabile – dose di cinismo, sabato sera si sono ritrovati intorno a un tavolo Enio Drovandi che impersonò il vigile nell’indimenticabile scena della patente di Augusto Verdirame in Amici Miei 2 (poi anche Cecco il fotografo in Sapore di Mare), Sergio Sarti, il barista che si scaccolava nel primo Amici Miei e poi ancora Gianni Giannini, ovvero Cecco della Rsa in Amici Miei 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it
