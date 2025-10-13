Amici la lite e poi le minacce | Ti ammazzo Il retroscena sull' episodio mai andato in onda

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistato da Lea Ballerina, l'ex ballerino di amici Javier Rojas - secondo classificato ad Amici 19, l'edizione fu vinta da Gaia Gozzi - si è lasciato andare ad alcune rivelazioni inedite su cos'accadde nel programma (e, giustamente, non andò in onda). Il retroscena svelato dopo anniL'ex. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: amici - lite

Omicidio Claris, minacce ai rivali nella lite: indagati tre amici di Riccardo

Tennis, una smorfia di Cobolli fa imbestialire Shelton: «Ce l’avevi con me? Pensavo fossimo amici». La lite al termine del match – Il video

Sedicenne scomparsa a Gignod in Valle d’Aosta. La madre: “Si è allontanata dopo una lite con due amici”

Cerca Video su questo argomento: Amici Lite Minacce Ammazzo