Amici accesa lite tra due allievi della scuola | Mai andata in onda La produzione ha deciso di separarci

Comingsoon.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ballerino Javier Rojas si è lasciato andare ad alcune rivelazioni inedite circa la sua esperienza nella scuola di Amici, raccontando anche di essersi reso protagonista di un'accesa lite con il collega Nicolai Gorodiskii. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

amici accesa lite tra due allievi della scuola mai andata in onda la produzione ha deciso di separarci

© Comingsoon.it - Amici, accesa lite tra due allievi della scuola: "Mai andata in onda. La produzione ha deciso di separarci"

In questa notizia si parla di: amici - accesa

Amici, la lite e poi le minacce: "Ti ammazzo". Il retroscena mai andato in onda - Intervistato da Lea Ballerina, l'ex ballerino di amici Javier Rojas - Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Amici Accesa Lite Due