Amici 25 lo sfogo di Opi e la proposta inaspettata di Rudy Zerbi | Appena sarà possibile chiederò la vostra eliminazione

Opi non accetta le critiche ricevute da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini durante l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 25: duro confronto in studio tra l'allievo e i professori della scuola.

In questa notizia si parla di: amici - sfogo

Amici 25, caos post puntata: Rudy Zerbi minaccia un cantante e TrigNo innamorato di un'ex allieva - Una puntata piena di tensione quella del daytime di oggi: dagli aggiornamenti su Trigno e Chiara Bacci, alle critiche esplose su Opi e le accuse di Zerbi in casetta. Come scrive libero.it

Amici 25, Rudy Zerbi duro con Opi e Frasa: 'Zero qualità, chiederò la vostra eliminazione' - Nel corso del daytime del 13 ottobre, il professor Zerbi ha anticipato ai cantanti Opi e Frasa che proporrà la loro eliminazione ... Si legge su it.blastingnews.com