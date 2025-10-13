Amici 25 le pagelle della puntata di domenica 12 ottobre | viva le fragilità di Pierpaolo tutti pazzi per Achille Lauro
Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi della 25esima edizione di Amici? Scopritelo nelle pagelle della terza puntata del talent show di condotto da Maria De Filippi!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: amici - pagelle
Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 28 settembre: Riccardo ed Emiliano incantano tutti
Amici 25, le pagelle della seconda puntata: la verità di Celentano (8), l’incertezza di Blasi (6)
Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 5 ottobre: Emiliano ipnotizza, Tommaso divide!
Michelle e Frasa sprofondano nelle sabbie mobili, mentre Valentina convince tutti! Le pagelle della terza puntata del Pomeridiano di #Amici25 raccontano di una gara con troppe "meteore". Chi ha brillato e chi, invece, ci ha deluso? https://allmusicitalia.it/ami - X Vai su X
Michelle in caduta libera, Riccardo ci fa venire i primi brividi ? Le pagelle della seconda puntata del Pomeridiano di #Amici25 sono qui: chi ci avrà convinto? Chi, invece, deve ancora trovare la propria strada? Leggi l’articolo completo su AllMusicItalia.it Vai su Facebook
Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 12 ottobre: viva le fragilità di Pierpaolo, tutti pazzi per Achille Lauro - Scopritelo nelle pagelle della terza puntata del talent show di condotto da Maria De Filippi! Lo riporta comingsoon.it
Amici 25, le pagelle della terza puntata: polemica fra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli (9), l’anima fragile di Pierpaolo (8) - Amici 25, le pagelle della terza puntata: polemica fra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli , svelata l’anima fragile di Pierpaolo ... Riporta dilei.it