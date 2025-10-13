Amici 2025 cosa significa il codice inciso sull'orecchino di Valentina Pesaresi

Valentina Pesaresi è tra le cantanti in gara ad Amici 2025 e fin dalla prima puntata si è distinta per il suo look appariscente e sopra le righe. In quanti hanno notato l'orecchino che indossa sempre con sopra inciso un codice?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: amici - cosa

Emanuela Ruggeri, cosa non torna: l'auto, la serata con gli amici, il messaggio alla madre, l'ex fidanzato a Torino

Amici, novità e cambiamenti: cosa ha annunciato Maria nella prossima edizione

“Condannato a 4 anni di carcere”. Choc ad Amici per il cantante, così ha deciso il giudice: cosa è successo

Buongiorno amiche e amici di Sagre Lazio. Oggi cosa pensate di fare? Vi state preparando per qualche sagra? Quale? Dai, fateci sapere! - facebook.com Vai su Facebook

Amici 2025, cosa significa il codice inciso sull’orecchino di Valentina Pesaresi - Valentina Pesaresi è tra le cantanti in gara ad Amici 2025 e fin dalla prima puntata si è distinta per il suo look appariscente e sopra le righe ... Si legge su fanpage.it

Amici 2025, nella terza puntata ci sono già le prime tensioni - Nella terza puntata di Amici 2025 i ballerini e i cantanti sono stati giudicati da Gigi D’Alessio e da Oriella Dorella: ci sono altre sfide ... billboard.it scrive