Cittadinanza onoraria alla relatrice Onu Francesca Albanese. Poi la proposta di candidatura all'Ambrogino d'Oro di un'attivista della Global Sumud Flotilla, Margherita Cioppi. Infine, la mozione per rompere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Sono questi i tre argomenti “bollenti” che stanno terremotando la sinistra milanese. Non sono pochi i volti del Pd riformista che ritengono le tre mosse rischiose da un punto di vista elettorale e che, anche se fingono di concordare con la maggioranza, temono che si possa trattare di un vero e proprio boomerang. "A livello internazionale si parla di pace e rilascio degli ostaggi, noi votiamo per rompere un accordo in vigore dal 1994", si chiedono alcuni volti della maggioranza tra i corridoi di Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ambrogino d'oro alla Flotilla: così il Pd si smarca da Albanese. Sinistra in rotta