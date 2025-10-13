Ambesi crudo | Shanghai ci ha detto qual è il livello del tennis attuale tolti Sinner e Alcaraz

Oasport.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) ha commentato quanto accaduto nel Masters1000 di Shanghai, nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La sorprendente finale tra il monegasco Valentin Vacherot e il francese Arthur Rinderknech ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati, anche per la storia personale dei due: legati da un rapporto di parentela forte (cugini) e mai vincitori di un torneo a livello ATP. Alla fine della fiera si è imposto Vacherot: “ Il giocatore del Principato aveva una situazione dal punto di vista mentale un po’ più favorevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

