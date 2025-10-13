amatori arriva il riscatto travolto il pesaro per 12 a 1

Arriva con un risultato roboante, il riscatto dell’ Amatori 1945 Modena, nella seconda giornata della Coppa Italia di serie B di hockey pista: il 12-1 con cui i gialloblù, ancora affidati a Davide Malagoli per problemi di tesseramento del tecnico Stefano Scutece, hanno seppellito il malcapitato Pesaro, chiarisce oltre ogni dubbio la voglia di riscatto e di rivalsa dei modenesi, che già alla fine del primo tempo, chiuso sul 5-0, avevano chiuso la pratica, per dilagare nella ripresa, con quattro reti di Pochettino, e tre di Pietro Malagoli, e rilanciarsi per la qualificazione. Poca fortuna invece per la Pico Mirandola "B", impegnata nell’altro girone sulla pista del Correggio: i ragazzi di Moschetti non riescono ad impensierire il goalie avversario, arrendendosi però solo nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

