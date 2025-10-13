Montecatini Terme (Pistoia), 13 ottobre 2025 – Sono 80mila le persone in Toscana sopra i 65 anni che convivono con una forma di demenza. La più diffusa, la malattia d’Alzheimer, rappresenta circa il 60% dei casi. A questa realtà è stata dedicata la quindicesima edizione del convegno nazionale sui centri diurni, appena conclusa al Teatro Verdi. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Caript, è stata organizzata dal gruppo Italiano Centri Diurni Alzheimer, in collaborazione con la cattedra di geriatria dell’Università degli Studi di Firenze e Centri Diurni Monteoliveto. Il convegno è stato promosso dal professor Giulio Masotti, presidente onorario della Società italiana di gerontologia e geriatria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alzheimer, modelli di cura. I servizi dei centri diurni: “Impegno per le famiglie”