Alzheimer modelli di cura I servizi dei centri diurni | Impegno per le famiglie
Montecatini Terme (Pistoia), 13 ottobre 2025 – Sono 80mila le persone in Toscana sopra i 65 anni che convivono con una forma di demenza. La più diffusa, la malattia d’Alzheimer, rappresenta circa il 60% dei casi. A questa realtà è stata dedicata la quindicesima edizione del convegno nazionale sui centri diurni, appena conclusa al Teatro Verdi. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Caript, è stata organizzata dal gruppo Italiano Centri Diurni Alzheimer, in collaborazione con la cattedra di geriatria dell’Università degli Studi di Firenze e Centri Diurni Monteoliveto. Il convegno è stato promosso dal professor Giulio Masotti, presidente onorario della Società italiana di gerontologia e geriatria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: alzheimer - modelli
35th Alzheimer Europe Conference | Bologna, 6–8 ottobre 2025 Connecting science and communities: The future of dementia care A Bologna abbiamo presentato – insieme ad Anna Castaldo e Andrea Fabbo – due contributi scientifici dedicati al progetto di ri - facebook.com Vai su Facebook
XV convegno nazionale sui Centri diurni Alzheimer - Sono 80mila le persone in Toscana sopra i 65 anni che convivono con una forma di demenza, di cui la più diffusa, la malattia d’Alzheimer, rappresenta circa il 60% dei casi. Come scrive valdinievoleoggi.it
Alle ex Scuole Matteotti nasce un nuovo polo di servizi per la terza età - Riqualificata l’ex scuola Matteotti: al via centro ricreativo anziani e ampliamento del Centro Sollievo Alzheimer, nuovo fulcro di socialità e assistenza a Villorba ... Segnala ilnuovoterraglio.it