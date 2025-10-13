Alzano l’ufficio postale chiuso fino a marzo Lamentele dei residenti
Dal 20 agosto resterà chiuso fino al prossimo 17 marzo l’ufficio postale di Alzano Lombardo. “Ci scusiamo per gli eventuali disagi”, premette un avviso, spiegando che la chiusura è dovuta a lavori infrastrutturali. Alcuni cittadini, però, non sembrano aver preso granché bene la novità, visto che sull’avviso hanno riportato le loro lamentele. “Potreste spiegare qualche cosa, sarebbe carino” è una delle più gentili. Gli “eventuali disagi” non riguardano solo Alzano. Anche gli uffici di Torre Boldone dal 29 settembre e Cologno al Serio dal 6 ottobre saranno interessati da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: alzano - ufficio
