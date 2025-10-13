altissimo rischio allarme in italia cosa sta per accadere

L’aria è tesa e sospesa sopra la città, come un respiro trattenuto prima di qualcosa di grande. Le strade si riempiono di segnali, transenne, uomini in divisa. Si percepisce che non sarà un martedì qualunque. Da giorni, Udine si prepara a blindarsi, mentre cresce l’attesa per un evento che ha già acceso discussioni e timori ben oltre i confini friulani. Martedì 14 ottobre sarà una data da manuale della sicurezza pubblica: piani d’emergenza, zone interdette, controlli a tappeto. Massima allerta: misure straordinarie di sicurezza. In un Paese già attraversato da settimane di tumulti e manifestazioni nelle principali città, il capoluogo friulano diventa un nuovo banco di prova. 🔗 Leggi su Tvzap.it

