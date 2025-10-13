Altavilla Vicentina | alla scoperta delle nuove costruzioni di Dalla Verde Costruzioni
Tempo di lettura: 5 minuti Altavilla Vicentina si è affermata negli ultimi anni come una delle realtà residenziali più attrattive della provincia di Vicenza. La posizione strategica, la presenza di servizi moderni e la qualità del contesto urbano e naturale rendono questo territorio particolarmente apprezzato da chi desidera una casa che sappia coniugare tranquillità e comodità. In questo scenario, la domanda di abitazioni nuove è cresciuta in modo costante, trovando risposta in progetti residenziali come quelli firmati da Dalla Verde Costruzioni, capaci di interpretare le esigenze di famiglie e professionisti che cercano spazi confortevoli, sostenibili e ben collegati ai principali snodi della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
11 OTTOBRE APERTO IL SOTTOPASSO DI VIA TABERNULAE Il Comune di Altavilla Vicentina informa che la chiusura notturna del sottopasso di via Tabernulae, prevista per questa notte, sabato 11 ottobre 2025, è annullata. La ditta Cossi ha comunicato - facebook.com Vai su Facebook
L'incidente mortale sul lavoro alla Tecnomat di Altavilla: indagato il titolare - E' indagato per omicidio colposo il direttore della Tecnomat, l'azienda di Altavilla Vicentina dove sabato scorso è morto Giuseppe Daniele Tagliapietra, 29 anni, investito dal carico di finestre che ... rainews.it scrive