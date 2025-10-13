Almaviva e Franchetti insieme per il futuro delle infrastrutture | sicurezza e manutenzione predittiva

Almaviva e Franchetti annunciano una partnership strategica volta a rivoluzionare la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, con particolare focus su Italia, Brasile e Stati Uniti, mercati in cui entrambe le realtà vantano business consolidati, soprattutto nelle infrastrutture pubbliche di trasporto. L’accordo nasce dall’esigenza di rispondere alle sfide della digitalizzazione, della sicurezza e dell’efficienza operativa nel settore dei trasporti, della logistica e dell’edilizia. Le due società mirano a costruire un percorso di collaborazione a lungo termine, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le infrastrutture intelligenti, introducendo soluzioni capaci di anticipare le esigenze di enti pubblici, gestori e grandi opere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it