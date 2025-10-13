Almanacco | Martedì 14 Ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Modenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 14 Ottobre è il 288° giorno del calendario gregoriano, mancano 78 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San CallistoProverbio di OttobreSe Ottobre è piovarolo, è pure fungaroloAccadde Oggi1912 – Mentre è in campagna elettorale a Milwaukee, l'ex presidente statunitense Theodore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: almanacco - marted

almanacco marted236 14 ottobre14 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 14 ottobre è il 287º giorno del calendario gregoriano, 41ª settimana. Si legge su veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: Almanacco Marted236 14 Ottobre