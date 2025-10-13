Almanacco | Lunedì 13 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 Ottobre è il 286° giorno del calendario gregoriano, mancano 79 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Benedetto MartireProverbio di ottobre Ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritrattoAccadde oggi1894 – Viene arrestato Alfred Dreyfus, vittima del cosiddetto Affare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: almanacco - luned

Lunedì 13 ottobre: Oroscopo Paolo Fox segno per segno - Scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, che ogni giorno racconta agli appassionati di ... Riporta vicenzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Almanacco Luned236 13 Ottobre