Alluvione nelle Marche dopo tre anni il processo al palo Il papà di Mattia | Non sarò in aula
Ancora si è fermi all’udienza preliminare. Tiziano è il padre della vittima più piccola: “Poca fiducia in questo processo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: alluvione - marche
Marche, alluvione 2022: consegnato ponte di Frontone (Urbino)
15 settembre 2022, l'alluvione che sconvolse le Marche: il ricordo dei vigili dei fuoco
Alluvione 2022 Marche, la lettera della compagna di Diego Chiappetti morto in garage. “Ricci non strumentalizzi la tragedia”
L’entroterra delle Marche, colpito dall’alluvione del 15 settembre 2022 in cui persero la vita 13 persone, si è riunito intorno al ricordo della più piccola delle vittime, Mattia Luconi, bimbo di 8 anni con disturbo dello spettro autiostico, che per volontà di papà Tizi - facebook.com Vai su Facebook
#15settembre 2022, l’alluvione nelle #Marche. Piogge eccezionali si abbatterono per ore sui settori montuosi, ingrossando fiumi e provocando inondazioni a valle. Tragico il bilancio delle vittime, ingenti i danni. Oltre mille gli operatori di #protezionecivile mobi - X Vai su X
Tre anni dopo l’alluvione 300mila euro per Le Tinte - di Sandro FranceschettiNel consiglio comunale convocato per oggi pomeriggio alle 15 sarà trattato un punto importante per il futuro della città di Pergola: una variazione di bilancio pari a 300mila ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Danni post alluvione, approvati tre progetti nell'Anconetano - Approvati dalla giunta di Fabriano (Ancona) tre nuovi progetti legati all'alluvione del 2022: Campodonico (strada del cimitero), Albacina (via delle Aiuole) e Vallina. ansa.it scrive