Alluvione nelle Marche dopo tre anni il processo al palo Il papà di Mattia | Non sarò in aula

Ancora si è fermi all’udienza preliminare. Tiziano è il padre della vittima più piccola: “Poca fiducia in questo processo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Alluvione nelle Marche, dopo tre anni il processo al palo. Il papà di Mattia: “Non sarò in aula”

