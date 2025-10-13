Alluvione nelle Marche ammesse 250 parti civili | chiesto un risarcimento di decine di milioni di euro

Anconatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Dopo lo stop di giugno, per un cambio di giudice, si iniziano a vedere i primi passi giudiziari per l'alluvione del 15 settembre 2022 che colpì le Marche, il Senigalliese in particolare e l'hinterland pesarese, causando 13 morti per l'esondazione di due fiumi, il Misa e il Nevola. La. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alluvione - marche

Marche, alluvione 2022: consegnato ponte di Frontone (Urbino)

15 settembre 2022, l'alluvione che sconvolse le Marche: il ricordo dei vigili dei fuoco

Alluvione 2022 Marche, la lettera della compagna di Diego Chiappetti morto in garage. “Ricci non strumentalizzi la tragedia”

alluvione marche ammesse 250Alluvione del 2022 nelle Marche, ammesse 250 parti civili - Per l'alluvione del 15 settembre 2022 che colpì nelle Marche il Senigalliese e l'hinterland pesarese, causando 13 morti, la giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila Jolanda Di Rosa ... Come scrive ansa.it

Alluvione 2022 Marche, la lettera della compagna di Diego Chiappetti morto in garage. “Ricci non strumentalizzi la tragedia” - Le scrivo questa lettera aperta dopo averla vista al Pianello di Ostra di fronte ad una targa che commemora i ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Alluvione Marche Ammesse 250