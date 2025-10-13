All’Expo di Osaka menzione d’onore per lo storico brand Pigna

SE C’È UN MARCHIO che più di ogni altro è legato al mondo della scuola quello è certamente Pigna: un brand storico nella produzione di quaderni, diari, blocchi, agende e articoli di cancelleria, che affonda le sue radici nel 1839 a Bergamo, quando nascono le Cartiere Paolo Pigna S.p.A. Oggi l’azienda, con sede ad Alzano Lombardo, a pochi chilometri dal capoluogo orobico, è parte del Gruppo Buffetti, che ne ha acquisito nel 2019 il 100% del capitale sociale, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel settore della cancelleria e dell’organizzazione del lavoro. Novanta dipendenti, un fatturato che nel 2024 è stato di circa 30 milioni di Euro e che si attende venga confermato anche nel 2025 con un netto recupero dei risultati, grazie a una gestione più efficace delle leve economiche e operative, Pigna è sempre stata al passo con l’innovazione nelle mode e nei costumi della società e delle famiglie, con un occhio di attenzione particolare per le giovani generazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

