La città del Festival della canzone italiana, oltre alla musica e ai fiori, guarda oltre. Come l'hotel 5 stelle Europa Palace, l'hotel vista mare amato da cantanti e vip (e anche dai loro amici animali). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - All'Europa Palace Hotel di Sanremo, la nuova destinazione di lusso in Riviera