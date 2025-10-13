Allergie gravi in arrivo in Italia il primo spray nasale di adrenalina

A breve, anche in Italia, in caso di gravi reazioni allergiche, un semplice spray nasale si affiancherà all’iniezione intramuscolare con cui di solito viene somministrata l’adrenalina, diventando una valida alternativa per chi ha paura dell’ago. Approvato, ad agosto 2024, dalla Food and Drug. 🔗 Leggi su Today.it

Gravi allergie, arriva lo spray nasale: alternativa semplice all’iniezione salvavita - Approvato in Europa e negli Stati Uniti, il dispositivo permette di somministrare adrenalina rapidamente e senza ago, superando le difficoltà e la paura legate agli autoiniettori tradizionali ... Scrive laprovinciacr.it

