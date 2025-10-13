Allergica alla frutta secca si ritrova una torta alle noci sul menù a bordo di un volo di 10 ore
L’incubo in volo di Josie North: allergica alla frutta secca, la 28enne ha temuto di morire quando sul suo volo da Los Angeles a Londra è stata servita una torta alle noci pecan. "Aveva esplicitamente spiegato la situazione", dice la donna che ha denunciato l’accaduto sui social, costringendo Virgin Atlantic ad aprire un’indagine e a scusarsi pubblicamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
