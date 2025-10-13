Allenamento Inter i nazionali rientrano a scaglioni | il programma dopo i 3 giorni di riposo concessi da Chivu
Inter News 24 Allenamento Inter, i nazionali rientrano a scaglioni: il programma delle sedute ad Appiano dopo i 3 giorni di riposo concessi da Chivu. La breve pausa concessa da Cristian Chivu è terminata. Dopo i tre giorni di riposo seguiti all’amichevole in Libia contro l’Atletico Madrid, l’Inter è pronta a rituffarsi sul campionato. Da domani, al centro sportivo di Appiano Gentile, inizierà ufficialmente la preparazione per una delle trasferte più complesse e importanti di questa prima parte di stagione: la sfida ad alta quota contro la Roma di Gian Piero Gasperini, attuale capolista della Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com
